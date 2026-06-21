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Mersin Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 30 derece civarında, gece ise 21-22 derece arasında olacaktır. Akdeniz ikliminin etkileri hissedilecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacak. Güneşin etkisiyle güneş koruyucu ürünler ve bol su tüketimi önemli hale gelecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık artışı ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Hava tahminlerini dikkate almak faydalı olacaktır.

Mersin Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Mersin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 21 Haziran 2026 Pazar günü, Mersin'de hava genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 derece civarında, gece ise 21-22 derece arasında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mersin'in Akdeniz iklimine özgüdür ve Haziran ayı ortalamalarına yakındır.

Mersin'de hava durumu, açık hava etkinlikleri için oldukça uygundur. Gündüz denize girmek mümkündür. Akşam ise sahil yürüyüşleri yapılabilir. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik gelir. Bu nedenle, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca, bol su içilmesi de gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 22 Haziran Pazartesi günü sıcaklığın 31 derece civarına yükselebileceği düşünülüyor. 23 Haziran Salı günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu nedenle, hava koşullarını kontrol etmek faydalı olacaktır. 24 Haziran Çarşamba günü hava tekrar güneşli olacak. Sıcaklıklar yine 30 derece civarında seyredecek.

Mersin'de hava durumu değişkenlik gösterebilir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Gerekirse planlarda esneklik sağlamak gerekmektedir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler kullanmak, konforu artırır. Uygun ayakkabılar da tercih edilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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