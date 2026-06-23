Mersin Hava Durumu! 23 Haziran Salı Mersin hava durumu nasıl?

23 Haziran 2026 Salı günü Mersin'de hava durumu değişken olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 30 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 22 dereceye düşecek. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmakta fayda var.

24 Haziran Çarşamba günü hava daha stabil hale gelecek. Bol güneş ışığı altında sıcaklık 31 dereceye çıkacak. 25 ve 26 Haziran Perşembe ve Cuma günleri yine güneşli geçecek. Sıcaklık bu günlerde 30 derece civarında olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacak.

Mersin'de yaz aylarında sıcaklık genellikle yüksektir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmamaya özen gösterin. Bol su tüketmek de önemli bir gereklilik. Hafif kıyafetler tercih etmek de sağlığınızı koruyacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı için gereklidir.

23 Haziran'da değişken hava koşulları beklenmektedir. Ancak sonraki günlerde daha stabil ve güneşli bir hava hakim olacak. Hava durumuna uygun önlemler alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.