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Mersin Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de, 26 Haziran 2026 Cuma günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 30 - 32 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 21 - 23 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %60 - %70 düzeylerinde kalacak. Rüzgarın hızı 3 - 4 km/s olarak güney yönünden eseceği belirtiliyor. Yağış ihtimali ise %0 - %10 olarak değerlendirilmekte. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor.

Mersin Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Mersin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 26 Haziran 2026 Cuma günü, Mersin'de hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 - 32 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 21 - 23 derece civarında seyredecek. Nem oranı %60 - %70 seviyelerinde bekleniyor. Rüzgar hızı 3 - 4 km/s olacak. Rüzgar güney yönünden esecek. Yağış ihtimali %0 - %10 arasında. Yani, yağışlı bir hava beklenmiyor.

Mersin'de Akdeniz iklimi etkili. Haziran aylarında genellikle sıcak ve güneşli hava koşulları yaşanır. Gündüz sıcaklıkları 30 - 33 derece arasında olur. Gece sıcaklıkları ise 20 - 22 derece civarındadır. Yağış miktarı aylık ortalama 5 mm civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer olması bekleniyor. 27 Haziran Cumartesi günü sıcaklığın 31 - 32 derece olması tahmin ediliyor. 28 Haziran Pazar günü ise sıcaklığın 32 - 33 derece civarında olması bekleniyor. Her iki gün için yağış ihtimali %0 - %10 arasında kalacak. Yani, yağışlı bir hava beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler tedbir almalıdır. Bol su tüketilmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu 11:00 - 16:00 saatleri arasında dışarıda kalmamaya özen gösterilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt korunmalıdır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalı olacaktır. Serin ortamlarda vakit geçirmek sağlık açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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