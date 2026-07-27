Mersin Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 27 Temmuz 2026 tarihi için hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33-34 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 24-25 derece arasında bekleniyor. Nem oranı %54 düzeyinde seyredecek. Rüzgarın hızı 4-5 km/saat civarında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 28 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 35-36 dereceye ulaşması bekleniyor. 29 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 37 dereceye yaklaşacak. Bu yüksek sıcaklıklar özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekecektir. Gölgelik alanlarda kalmak önemli. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler de önerilir. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçının. Bu önlemler sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Yazın tadını daha effektiv çıkarmanızı sağlar.