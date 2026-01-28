Mersin Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

28 Ocak 2026 Çarşamba günü, Mersin'de hava koşulları değişken olacak. Hava sıcaklıkları 12 - 14 derece arasında değişecek. Gün boyunca yağışlı hava bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif sağanaklar görülebilir. Öğleden sonra, yağışların şiddeti artabilir. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 10 - 15 km/saat civarında seyredecek.

Mersin'de hava durumu, yağışlı günlerde zorluklar yaratabilir. Dışarıda vakit geçirecekler için bu önemli. Şemsiyenizi yanınıza almanız faydalı olacaktır. Su geçirmeyen ayakkabılar giymek de tavsiye edilir. Yağışların şiddetinin artabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Trafik koşullarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre yapmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde devam edecek. 29 Ocak Perşembe günü yine 12 - 14 derece arası sıcaklıklar bekleniyor. 30 Ocak Cuma günü, hava sıcaklıkları 14 - 16 derece olacak. Bu günlerde yağmur geçişleri görülebilir. 31 Ocak Cumartesi günü de hava sıcaklıkları 12 - 14 derece arasında olacak. Yağmur beklentisi var.

Bu dönemde hava koşulları değişken olacak. Planlarınızı buna göre yapmanız önemlidir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçmelisiniz. Yağışlı günlerde trafik durumunu kontrol etmelisiniz. Hava koşullarına uygun önlemler almak gerekir. Hava sıcaklıkları düşebilir, buna göre hazırlıklı olmalısınız. Isınma sistemlerinizin düzgün çalıştığından emin olun.

Mersin'de 28 Ocak Çarşamba günü ve sonraki günlerde hava koşulları yağışlı olacak. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almalısınız. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.