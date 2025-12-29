Mersin Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 29 Aralık Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 9 ile 13 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında. Gündüz ise sıcaklık 13 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Gece sıcaklığı 7 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 18 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %62 düzeyinde. Gündüz %47, akşam %55 ve gece %67 seviyelerinde olacak. Basınç sabah 1006 hPa olarak ölçülecek. Gündüz 1006 hPa, akşam 1009 hPa ve gece 1012 hPa seviyelerine ulaşacak.

30 Aralık Salı günü az bulutlu ve sıcak bir hava öngörülüyor. 31 Aralık Çarşamba günü sağanak yağışlı ve serin hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 9 ile 13 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Nem oranı %47 ile %67 arasında değişecek. Basınç değerlerinin 1006 hPa ile 1012 hPa arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek çok önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. 31 Aralık Çarşamba günü beklenen sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Planlarınızı yaparken, hava durumunu dikkate almak faydalı olacaktır.