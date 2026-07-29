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Mersin Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 29 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün içerisinde hava sıcaklığı 36 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklığın 24-25 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Yüksek nem, hissedilen sıcaklığı artırırken açık hava etkinlikleri için dikkat gerektiriyor. Su tüketimi ve hafif giysiler ön planda olmalı. Güneş koruyucu ürün kullanımıyla sağlık sorunlarının önüne geçilmesi önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor.

Mersin Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Mersin'de, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36 derece civarında bekleniyor. Gece ise 24 ila 25 derece arasında olması öngörülüyor. Nem oranı %40 ila %60 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı da 4 ila 5 km/saat civarında olacak. Bu sıcaklık ve nem koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

30 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 35 ila 36 derece arasında olacak. 31 Temmuz Cuma günü ise sıcaklığın 35 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mersin'de yaz aylarında alışık olunan değerlerin üzerinde değil. Ancak yüksek nem oranı hissedilen sıcaklığı artırabilir.

Bu sıcak ve nemli koşullarda dikkatli olunması önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için bol su tüketimi faydalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunulmamalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanılarak olası sağlık sorunlarının önüne geçilebilir. Yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar daha fazla dikkat etmelidir. Kapalı alanlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Mersin'de bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız sağlık açısından faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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