Mersin Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü, hava durumu Akdeniz ikliminin tipik özelliklerini gösteriyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 13-14 derece civarında olacak. Zaman zaman yağışlı hava koşulları görülecek. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez mont almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, Mersin'deki hava durumu ılıman ve hafif yağışlı olacak. Özellikle 1 Şubat Pazar günü, sıcaklığın 16-17 dereceye çıkması bekleniyor. Aynı zamanda hafif yağışlar etkili olacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir.

Mersin'deki önümüzdeki günlerdeki hava durumu ılıman ve hafif yağışlı kalacak. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almalısınız. Gerekli önlemleri almanız önemlidir.