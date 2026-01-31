HABER

Mersin Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 31 Ocak 2026 tarihi için hava durumu, Akdeniz ikliminin etkilerini taşıyor. Sıcaklık 13-14 derece dolaylarında seyredecek. Zaman zaman yağmur bekleniyor. 1 Şubat Pazar günü ise sıcaklığın 16-17 dereceye ulaşması öngörülüyor. Bu sebeple, dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez mont almanız faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek, planlarınızı etkileyebilir.

Ufuk Dağ

Mersin'de, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü, hava durumu Akdeniz ikliminin tipik özelliklerini gösteriyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 13-14 derece civarında olacak. Zaman zaman yağışlı hava koşulları görülecek. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez mont almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, Mersin'deki hava durumu ılıman ve hafif yağışlı olacak. Özellikle 1 Şubat Pazar günü, sıcaklığın 16-17 dereceye çıkması bekleniyor. Aynı zamanda hafif yağışlar etkili olacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir.

Mersin'deki önümüzdeki günlerdeki hava durumu ılıman ve hafif yağışlı kalacak. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almalısınız. Gerekli önlemleri almanız önemlidir.

