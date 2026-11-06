HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin’de 46 yıl hapis cezasıyla aranan 2 firari yakalandı

Mersin’in Mezitli ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş toplam 46 yıl 20 gün hapis cezası bulunan 2 aranan şahıs yakalandı.

Mersin’de 46 yıl hapis cezasıyla aranan 2 firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M.G. ve S.Ç. yakalandı.

Yapılan incelemede M.G.’nin, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.
Diğer şüpheli S.Ç.’nin ise aynı suçlardan toplam 25 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen her iki şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih’te bir kadının öldüğü bıçaklı saldırıda kadın şüpheli tutuklandıFatih’te bir kadının öldüğü bıçaklı saldırıda kadın şüpheli tutuklandı
Mersin’de 48 kilo esrar ele geçirildi: 4 tutuklamaMersin’de 48 kilo esrar ele geçirildi: 4 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Saldırganın görüntüsü ortaya çıktı! Katil sağ olarak yakalandı

Saldırganın görüntüsü ortaya çıktı! Katil sağ olarak yakalandı

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Gecelikle gelmiş'

Derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Gecelikle gelmiş'

Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Tarih belli oldu

Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Tarih belli oldu

Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Bakan Şimşek duyurdu: Yaş ve prim öne çıkacak

Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Bakan Şimşek duyurdu: Yaş ve prim öne çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.