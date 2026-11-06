Mersin’de 46 yıl hapis cezasıyla aranan 2 firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M.G. ve S.Ç. yakalandı.

Yapılan incelemede M.G.’nin, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Diğer şüpheli S.Ç.’nin ise aynı suçlardan toplam 25 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen her iki şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır