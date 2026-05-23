Mersin’de Kurban Bayramı öncesi satış noktalarında sıkı denetim

Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde kurulan kurbanlık satış alanlarında gerçekleştirilen denetimlere Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özlan, Mersin Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ ile ilçe müdürleri katıldı. Ekipler tarafından satış alanlarında hijyen koşulları, çevre düzeni ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesine yönelik oluşturulan saha düzenlemeleri kontrol edildi.

Denetimlerde ayrıca kurbanlık hayvanların genel sağlık durumları ile gerekli belge ve evrakları da titizlikle incelendi. Yetkililer, bayram sürecinde vatandaşların sağlığı ve huzuru için saha çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini belirtti.

Öte yandan ekiplerin, Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve kesim alanlarında denetimlerini artırarak sürdüreceği bildirildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır