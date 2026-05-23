HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mersin’de Kurban Bayramı öncesi satış noktalarında sıkı denetim

Mersin’de Kurban Bayramı öncesi vatandaşların güvenli, huzurlu ve hijyenik ortamda alışveriş yapabilmesi amacıyla kurbanlık satış noktalarındaki denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Mersin’de Kurban Bayramı öncesi satış noktalarında sıkı denetim

Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde kurulan kurbanlık satış alanlarında gerçekleştirilen denetimlere Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özlan, Mersin Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ ile ilçe müdürleri katıldı. Ekipler tarafından satış alanlarında hijyen koşulları, çevre düzeni ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesine yönelik oluşturulan saha düzenlemeleri kontrol edildi.

Denetimlerde ayrıca kurbanlık hayvanların genel sağlık durumları ile gerekli belge ve evrakları da titizlikle incelendi. Yetkililer, bayram sürecinde vatandaşların sağlığı ve huzuru için saha çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini belirtti.

Öte yandan ekiplerin, Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve kesim alanlarında denetimlerini artırarak sürdüreceği bildirildi.

Mersin’de Kurban Bayramı öncesi satış noktalarında sıkı denetim 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurban bayramında en sağlıklı et pişirme yöntemleri açıklandıKurban bayramında en sağlıklı et pişirme yöntemleri açıklandı
Akın akın gidiyorlar! Bodrum'a son 24 saatte 20 bin araç girdiAkın akın gidiyorlar! Bodrum'a son 24 saatte 20 bin araç girdi

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Yeni adres TEK Parti mi olacak? Olay iddia

Yeni adres TEK Parti mi olacak? Olay iddia

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Mirasıyla çok konuşulmuştu! Son hali üzdü

Mirasıyla çok konuşulmuştu! Son hali üzdü

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

AK Parti'den yeni 'torba teklif': Taksi ve dolmuş esnafına vergi istisnası geliyor

AK Parti'den yeni 'torba teklif': Taksi ve dolmuş esnafına vergi istisnası geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.