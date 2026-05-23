Öğrencilerin bilim projeleri bölge tarımına destek olacak

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Turan Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Bilim Fuarında 19 proje görücüye çıktı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Turan Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Bilim Fuarında 19 proje görücüye çıktı. Fuarda bölgenin önemli geçim kaynağı olan incir projesi ise ilgi odağı oldu.

Nazilli Turan Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı projelerin sergilendiği etkinlikte, bilimsel düşünme, araştırma ve üretme becerilerini geliştiren çalışmalar büyük ilgi gördü. Katılımcılar öğrencilerin özgün projelerini ilgiyle inceleyerek yapılan çalışmaları takdir etti. Okul Müdürü Murat Turan’ın ev sahipliğindeki açılışa Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Şube Müdürü Yıldıray Demir, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

19 PROJE SERGİLENDİ

Kurdele kesiminin ardından davetliler stantları tek tek dolaşarak öğrencilerden sergilenen projeler hakkında bilgi aldı. Proje yürütücülüğünü Hülya Erge’nin yaptığı fuarda 5 inceleme, 5 araştırma, 9 tasarım olmak üzere toplam 19 proje sergilendi. Projeleri 14 danışman öğretmen ve 47 öğrenci hazırladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, bilim fuarının hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Fuar iki gün boyunca açık kalacak.

‘İNCİR KURUTMA’ PROJESİ

Bilim fuarında ‘İncir Kurutma’ üzerine sergilenen proje öne çıktı. Bölgenin önemli geçim kaynaklarından olan incir üzerine olan projede danışman öğretmen Yeliz Demir himayesinde öğrenciler Eylül Danacı, Murat Başboğa, Görkem Gürbüz ve Filiz Okçay görev aldı. Öğrenciler, yaptıkları bilgilendirmede, "Teknoloji ve tasarım alanında hazırladığımız ‘İncir Kurutma’ projesiyle incir başta olmak üzere yaş meyvelerin bölge halkının açık alanda korumasız kurutma şeklini değiştirerek evlerin çatılarını bu iş için aktif hale getirmeyi amaçlamaktayız. Bu sayede verimi yüksek, daha hijyenik ortamda kurutulmuş meyveler elde etmek amaçlandı. Proje kapsamında ev maketi çatıda kurutma sistemi ve çatı kapatma sistemi hazırlanmış, böylece yağmur, nem, toz ve hayvan dışkısı bulaşma riski kontrol altına alındı. Sistem çatıda kurutma sergisi hazırlayarak toz ve bulaştan uzaklaştırmış fan ve çatı kapama sisteminin yardımıyla verimi arttırarak kurutmayı sağlayacak"

Etkinlik boyunca konuklara ve öğrencilere keşkek ikram edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

