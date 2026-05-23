Özgür Özel'den çarpıcı sözler! "Beni de ihraç edebilirler"

CHP'de mutlak butlan sonrası bugün Özgür Özel milletvekilleriyle kapalı bir grup toplantısı gerçekleştirmişti. Özel’in, “Partiden hepimizi ihraç edebilirler, olmaz diyemiyorum. Ben de dahil bu salondaki herkes için bu yöntemi kullanabilirler” dediği ileri sürüldü.

Recep Demircan

Özgür Özel, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası milletvekilleriyle kapalı bir grup toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya CHP’nin 138 milletvekilinden 96’sı katıldı. Toplantının başlangıcında grup başkanlığı seçimleri tekrarlandı. CHP lideri Özel, 95 oyla yeniden Grup Başkanı seçildi. Toplantıya katılmayan milletvekilleri mazeret bildirdi.

"GENEL MERKEZİ TERK ETMEYECEĞİZ"

Özgür Özel, milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kapalı grup toplantısında net mesajlar verdi. Toplantıda yapılan seçimde CHP Grup Başkanı seçilen Özel’in, “Bu seçim, mutlak butlan kararını kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor” dedi.

Milletvekilleri de seçimin yalnızca irade beyanı olduğunun altını çizerek, “CHP Grubu’nun Özel’e desteği bir kez daha tescillendi” diye konuştu.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Özel’in milletvekillerine, “Genel merkezimizi terk etmeyeceğiz” dediği öğrenildi. TBMM’nin artık önemli bir mücadele alanı olduğunu anlatan Özel, “Cumhuriyetin ilk yıllarında CHP Genel Başkanı’nın makamı nasıl ki birinci Meclis’ti, şimdi de TBMM’deki odamdır” ifadesini kullandı.

"ATAMALARINI KABUL ETMEYECEĞİZ"

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğun getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik, “Bundan sonra benim için Sayın Genel Başkan değil, Kemal Bey’dir” ifadesini kullanan Özel’in, “Kemal Bey’in atamalarını kabul etmeyeceğiz. Görevden alınan il başkanları, bizim il başkanlarımızdır” dediği bildirildi.

Kılıçdaroğlu ile uzlaşma tartışmalarıyla ilgili mesaj verdiği de öğrenilen Özel’in, “Ancak hatları belli şekilde kurultay takvimi belirlenirse uzlaşırım. O da en kısa zamanda olmalı. Aksi takdirde, bayramdan sonra delegelerin imzasıyla partiyi olağanüstü kurultaya götürürüz” dediği aktarıldı.

“BENİ DE İHRAÇ EDEBİLİRLER”

Özel’in, “Partiden hepimizi ihraç edebilirler, olmaz diyemiyorum. Ben de dahil bu salondaki herkes için bu yöntemi kullanabilirler” dediği ileri sürüldü.

