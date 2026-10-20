MESEM soruşturmasında operasyon: 37 şüpheli gözaltına alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 2024/34629 sayılı soruşturma dosyası kapsamında, 45 şüphelinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarını işlediği iddia edildi.

KAMU ZARARI 36,2 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre, şüphelilerin eylemleri nedeniyle 36 milyon 244 bin 715 TL 14 kuruş kamu zararı oluştuğu belirlendi.

Şüphelilerden birinin ayrıca 8 milyon 749 bin 24 TL 48 kuruş, 2 adet Lenovo marka dizüstü bilgisayar ve 2 adet renkli yazıcıyı rüşvet olarak aldığı tespit edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

20 Ekim 2026 tarihinde Mersin merkez ve Silifke ilçesi başta olmak üzere Adana, İzmir ve İstanbul'da operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Mersin'de 38, Adana'da 1, İzmir'de 1 ve İstanbul'da 2 şüpheli olmak üzere toplam 42 kişinin yakalanması hedeflendi. Düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma dosyasında yer alan 45 şüpheliden birinin hayatını kaybettiği, 2 şüphelinin ise cezaevinde tutuklu bulunduğu bildirildi. Operasyon kapsamında firari durumda bulunan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.