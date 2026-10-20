HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

MESEM soruşturmasında operasyon: 37 şüpheli gözaltına alındı

İçerik devam ediyor

Mersin’de Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturmasında operasyon düzenlendi. Kamu zararının 36,2 milyon TL’yi aştığı belirtilirken, 37 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 2024/34629 sayılı soruşturma dosyası kapsamında, 45 şüphelinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarını işlediği iddia edildi.

KAMU ZARARI 36,2 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre, şüphelilerin eylemleri nedeniyle 36 milyon 244 bin 715 TL 14 kuruş kamu zararı oluştuğu belirlendi.

MESEM soruşturmasında operasyon: 37 şüpheli gözaltına alındı 1

Şüphelilerden birinin ayrıca 8 milyon 749 bin 24 TL 48 kuruş, 2 adet Lenovo marka dizüstü bilgisayar ve 2 adet renkli yazıcıyı rüşvet olarak aldığı tespit edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

20 Ekim 2026 tarihinde Mersin merkez ve Silifke ilçesi başta olmak üzere Adana, İzmir ve İstanbul'da operasyon gerçekleştirildi.

MESEM soruşturmasında operasyon: 37 şüpheli gözaltına alındı 2

Operasyon kapsamında Mersin'de 38, Adana'da 1, İzmir'de 1 ve İstanbul'da 2 şüpheli olmak üzere toplam 42 kişinin yakalanması hedeflendi. Düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MESEM soruşturmasında operasyon: 37 şüpheli gözaltına alındı 3

5 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma dosyasında yer alan 45 şüpheliden birinin hayatını kaybettiği, 2 şüphelinin ise cezaevinde tutuklu bulunduğu bildirildi. Operasyon kapsamında firari durumda bulunan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Libya ile Türkiye arasında yeni dönem: Deniz Yetki Alanı Anlaşması imzalandıSon dakika | Libya ile Türkiye arasında yeni dönem: Deniz Yetki Alanı Anlaşması imzalandı
Kültepe'de heyecanlandıran keşif: 78 senedir kazılıyor, 2 bin yıllık yapı ortaya çıkarıldı!Kültepe'de heyecanlandıran keşif: 78 senedir kazılıyor, 2 bin yıllık yapı ortaya çıkarıldı!

Anahtar Kelimeler:
Mersin dolandırıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia

Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia

Aralarında Murat Ağırel ve Ömer Sarıgül de var! 15 kişi tutuklandı

Aralarında Murat Ağırel ve Ömer Sarıgül de var! 15 kişi tutuklandı

Usta yorumculardan olay derbi yorumu: "Vazgeçin, bundan bir şey olmaz!"

Usta yorumculardan olay derbi yorumu: "Vazgeçin, bundan bir şey olmaz!"

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldı! Cansu Taşkın sessizliğini bozdu

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldı! Cansu Taşkın sessizliğini bozdu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı

Soruşturma izni verilmişti! İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

Soruşturma izni verilmişti! İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.