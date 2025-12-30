Meta, Silikon Vadisi'nde son dönemin en çok konuşulan yapay zeka girişimi Manus'u satın aldı

Meta, Singapur merkezli yapay zeka girişimi Manus'u satın alıyor.

Techcrunch'ta yer alan habere göre, Meta, Manus'un bağımsız olarak çalışmaya devam edeceğini, ancak şirketin "ajanlarını" halihazırda Meta AI sohbet botunun bulunduğu Facebook, Instagram ve WhatsApp'a entegre edeceğini açıkladı.

ÇİN'DE KURULDU, SİNGAPUR'A TAŞINDI, ŞİMDİ DE ABD'Lİ META'YA GEÇİYOR

Ancak bir sorun var: Sekiz ay önce kurulan Manus'un kurucuları Çinli. Üst şirketleri Butterfly Effect'i 2022'de Pekin'de kurmuşlar, bu yılın ortasında ise Singapur'a taşınmışlardı. Bu durumun Washington'da dikkat çekip çekmeyeceği henüz belli olmasa da, Amerika Birleşik Devletleri Senatörü John Cornyn, Mayıs ayında X üzerinden yaptığı paylaşımda yatırım firması Benchmark'ın bu şirkete yaptığı yatırımı sertçe eleştirmişti.

Meta, Nikkei Asia'ya yaptığı açıklamada satın alma sonrası Manus'un Çinli yatırımcılarla hiçbir bağı kalmayacağını ve artık Çin'de faaliyet göstermeyeceğini bildirdi.