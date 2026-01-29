HABER

Meteoroloji 2025’in ’en’lerini açıkladı: En yüksek rüzgâr hızı Bayburt’ta ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2025 yılına ilişkin meteorolojik verilerin yer aldığı ’Yılın En’leri’ çalışmasını paylaştı. Açıklanan verilere göre, yılın en yüksek rüzgâr hızı Bayburt’ta kaydedildi.

MGM tarafından 2025 yılında Türkiye’de gerçekleşen meteorolojik rekorlar açıklandı. 13 Şubat 2025 tarihinde Bayburt Kop Kayak Merkezi’nde saatte 176,4 kilometre hızla esen rüzgâr, Türkiye genelinde 2025 yılının en yüksek rüzgâr hızı olarak kayıtlara geçti.
Paylaşımda, yıl boyunca ülke genelinde yaşanan diğer ekstrem hava olaylarına da yer verildi. Buna göre, en yüksek kar kalınlığı 21 Mart 2025’te Rize’nin İkizdere ilçesi Ovit bölgesinde 280 santimetre olarak ölçüldü. En soğuk gün ise 25 Şubat 2025’te Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda eksi 35,1 derece olarak kayıtlara geçti.
Verilere göre, yılın en sıcak günü 25 Temmuz 2025’te Şırnak’ın Silopi ilçesinde 50,5 derece olarak ölçülürken, en fazla yağış 23 Ekim 2025’te Çanakkale Gökçeada Havalimanı’nda 167 kilogram/metrekare olarak gerçekleşti. En yüksek deniz suyu sıcaklığı 24 Temmuz 2025’te Antalya Yeni Liman Ana Mendirek Feneri’nde 32,2 derece, en düşük deniz suyu sıcaklığı ise 2 Şubat 2025’te Artvin’in Arhavi ilçesinde 6,1 derece olarak belirlendi.
