Meteoroloji açıkladı: Önce sağanak sonra aşırı sıcak! Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günlük ve haftalık hava durumu tahminlerini yayımladı. Uzun zamandır bunaltan aşırı sıcaklar son günlerde yerini serin havaya bırakarak bir nebze de olsa ferahlatmıştı. Son hava durumu tahminlerine göre, yurdun birçok kesiminde önce sağanak yağış ardından yüksek sıcaklıklar etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı hava durumu tahminlerine göre bugün hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yeni haftada ise sıcaklıklar giderek artacak. Salı gününden itibaren yükselmeye başlayan sıcaklıklar cuma günü pik yapacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Marmara'nın doğusu, Kütahya, İzmir'in iç, Aydın'ın kuzey çevreleri, Antalya'nın batı çevreleri, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevreleri ile Akşam saatlerinden sonra Samsun, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Çankırı, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

18 AĞUSTOS PAZARTESİ

19 AĞUSTOS SALI

20 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

21 AĞUSTOS PERŞEMBE

22 AĞUSTOS CUMA

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 33°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 36°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile İzmir'in iç, Aydın'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları ile öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyıları yer yer çok bulutlu, Akşam saatlerinden itibaren Samsun çevreleri, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Amasya ve Çorum çevrelerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

