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  4. Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yağmur, kar, sis, çığ... Bahar havası İstanbul'u terk edecek

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yağmur, kar, sis, çığ... Bahar havası İstanbul'u terk edecek

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
02.03.2025 10:02
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Meteoroloji'nin verilerine göre Türkiye'nin bazı bölgelerinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışların, iç kesimlerin yüksek yerlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. İstanbul'da da son günlerde etkisini gösteren bahar havası yerini yağışlı havaya bırakacak. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı da bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yağmur, kar, sis, çığ... Bahar havası İstanbul'u terk edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

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YAĞMUR UYARISI VERİLDİ

Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun çevreleri ve Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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YÜKSEK KESİMLER İÇİN KAR UYARISI

Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

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ÇIĞ UYARISI VERİLDİ

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı da bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.

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İSTANBUL'DA BAHAR HAVASI YERİNİ YAĞMURA BIRAKIYOR

İstanbul'da son günlerde etkili olan bahar havası yerini yağmura bırakıyor. İstanbul için bugün ve yarın yağmur uyarısı verildi. Bugün sıcaklık en yüksek 13 derece olarak ölçülürken, pazartesi günü en yüksek sıcaklık 10 derece olacak. Yağışların bugün 18:00 sıralarında başlaması bekleniyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre yağışlı hava salı günüyle birlikte İstanbul'u terk edecek ve sıcaklıklar yükselmeye başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul meteoroloji genel müdürlüğü
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