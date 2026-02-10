Meteoroloji'den 13 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop, Bolu çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağışlı geçecek.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerin yüksekleri karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Antalya’nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt çevreleri, Adana'nın doğusu ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.

13 İLDE SARI KODLU ALARM

MGM, 13 kentte kuvvetli sağanak ve kar yağışına karşı uyarıda bulundu.



Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu 13 il arasında Adana, Ağrı, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Muş, Siirt, Tunceli, Batman ve Osmaniye yer aldı.