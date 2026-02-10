HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Meteoroloji'den 13 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahminlerini yayımladı. Yurt genelinde yağışlı bir hava hakim olacak. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerin yüksekleri karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin edilirken 13 kent için sarı kodlu sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den 13 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop, Bolu çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağışlı geçecek.

Meteoroloji den 13 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor 1

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerin yüksekleri karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji den 13 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor 2

Yağışların, Antalya’nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt çevreleri, Adana'nın doğusu ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji den 13 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor 3

Rüzgarın; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji den 13 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor 4

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.

13 İLDE SARI KODLU ALARM

MGM, 13 kentte kuvvetli sağanak ve kar yağışına karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji den 13 ilde sarı kodlu alarm! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor 5

Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu 13 il arasında Adana, Ağrı, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Muş, Siirt, Tunceli, Batman ve Osmaniye yer aldı.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Fidan 'nükleer' sorusunu yanıtsız bıraktı! Canlı yayında dikkat çeken sessizlikBakan Fidan 'nükleer' sorusunu yanıtsız bıraktı! Canlı yayında dikkat çeken sessizlik
Türkiye'nin konuştuğu savcı asker yolcusuTürkiye'nin konuştuğu savcı asker yolcusu
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Oğuzhan Uğur itiraf ettirdi! "Çoklu flört" açıklaması tepki çekti

Oğuzhan Uğur itiraf ettirdi! "Çoklu flört" açıklaması tepki çekti

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.