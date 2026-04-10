Meteoroloji’den 44 il için sarı kodlu uyarı! 20 şehirde kar yağışı sürprizi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde adeta ocak ayını andıran bir Nisan ayı yaşanıyor. 44 il için sarı kodlu uyarı verilirken; birçok bölgede sağanak yağış, iç ve doğu kesimlerde kar bekleniyor. Rüzgarın saatte 60 kilometreye ulaşacağı belirtilirken, don ve çığ riski için de kritik uyarılar yapıldı. 20 ilde ise kar taneleri görülebilir. İşte detaylar…

Hava durumu ile ilgili son tahminler geldi, 44 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

20 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Türkiye’de şu günlerde Ocak ayına benzer bir hava yaşanıyor. Cuma günü 20 şehirde kar yağışı görülmesi bekleniyor. Havaforum’un paylaştığı listeye göre kar yağışı beklenen iller şu şekilde:

Afyon, Kütahya, Ankara, Kayseri, Sivas, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Çankırı, Yozgat, Bayburt, Gümüşhane, Bolu, Çorum, Kastamonu, Karabük, Erzurum, Ardahan, Kars, Bitlis.

RÜZGARIN HIZI SAATTE 60 KM’Yİ BULACAK

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara ile zamanla batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Anadolu (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

