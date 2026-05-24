Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Dün tutuklanan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak bugün görevinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın 'İcbar suretiyle İrtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

DÜN TUTUKLANMIŞTI

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda hakkında "irtikap" suçlaması ile Afyonkarahisar’da gözaltına alınan Fikret Albayrak, Düzce’ye getirilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesinin ardından sabah saatlerinde adli makamlara sevk edildi. Başkan Albayrak tutuklama talebi ile sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

