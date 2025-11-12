Meteoroloji’den 6 ile sarı kodlu uyarı! Sağanak, fırtına, şimşek, gök gürültüsü: Ülke geneline hakim olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul’da sabah saatlerinde sağanak geçişleri görülecek, gün içinde bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nde de parçalı bulutlu hava hakim. Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağış Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinde hakim olacak.

Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nu kıyılarında kuvvetli olması beklenen hava durumu tahmini ise parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzincan, Tunceli ve Bingöl gibi Doğu Anadolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

UYARILAR

Balıkesir, Kırklareli, Tekirdağ, Zonguldak için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Bartın ve Düzce için sarı kodlu yağmur uyarısı yapıldı.