Meteoroloji'den 8 kente 'sarı' alarm! Tüm yurtta sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, yurt genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. Bugün Türkiye’nin tüm bölgelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, özellikle kuzey ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, sıcaklıklarda 5 ila 7 derecelik azalma beklendiğini açıklarken, kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 kent için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı verildi. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana’nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay’ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞUDA KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgârın, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı bekleniyor.

8 KENTTE 'SARI KODLU' ALARM

Meteoroloji'nin 'sarı kodlu' uyarıda bulunduğu 8 il şu şekilde sıralandı:

Adana, Artvin, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon ve Osmaniye

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İSTANBUL: 23 derece Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 30 derece Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANKARA: 18 derece Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı