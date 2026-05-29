HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Meteoroloji'den 8 kente 'sarı' alarm! Tüm yurtta sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 il için 'sarı' kodlu uyarı yayımladı. Türkiye genelinde sağanak yağış beklenirken, kuzey ve doğu bölgelerde sıcaklıkların 5 ila 7 derece azalacağı bildirildi.

Meteoroloji'den 8 kente 'sarı' alarm! Tüm yurtta sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, yurt genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. Bugün Türkiye’nin tüm bölgelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, özellikle kuzey ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, sıcaklıklarda 5 ila 7 derecelik azalma beklendiğini açıklarken, kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 kent için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı verildi. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

Meteoroloji den 8 kente sarı alarm! Tüm yurtta sağanak bekleniyor 1

KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana’nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay’ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji den 8 kente sarı alarm! Tüm yurtta sağanak bekleniyor 2

DOĞUDA KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgârın, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı bekleniyor.

8 KENTTE 'SARI KODLU' ALARM

Meteoroloji den 8 kente sarı alarm! Tüm yurtta sağanak bekleniyor 3

Meteoroloji'nin 'sarı kodlu' uyarıda bulunduğu 8 il şu şekilde sıralandı:

Adana, Artvin, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon ve Osmaniye

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İSTANBUL: 23 derece Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 30 derece Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANKARA: 18 derece Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 yaşındaki Aybüke 3 ili harekete geçirdi! 2 kilometre uzakta bulundu3 yaşındaki Aybüke 3 ili harekete geçirdi! 2 kilometre uzakta bulundu
Özgür Özel: “Açık konuşalım, hedef sadece CHP değil”Özgür Özel: “Açık konuşalım, hedef sadece CHP değil”
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji sağanak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump onayladı! ABD tarihinde bir ilk olacak

Trump onayladı! ABD tarihinde bir ilk olacak

Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Aziz Yıldırım'dan teknik direktör sürprizi

Aziz Yıldırım'dan teknik direktör sürprizi

Güllü'nün kızının cezaevi görüntüleri ortaya çıktı!

Güllü'nün kızının cezaevi görüntüleri ortaya çıktı!

Bakan Yumaklı duyurdu! Et ve Süt Kurumu satın alacak

Bakan Yumaklı duyurdu! Et ve Süt Kurumu satın alacak

Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren karar! O söz tarih oldu: Paranızı e-Devlet'ten alabilirsiniz

Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren karar! O söz tarih oldu: Paranızı e-Devlet'ten alabilirsiniz

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.