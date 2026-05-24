HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Meteoroloji’den Aydın için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre Aydın’da hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması beklenirken, özellikle hafta ortasında ilin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji’den Aydın için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Aydın’da bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının gün içerisinde 28 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, rüzgarın ise zaman zaman saatte 30 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Rapora göre 25 Mayıs Pazartesi günü merkez çevreleri ve doğu ilçelerinde, 26 Mayıs Salı günü ise merkez çevreleri ile güney kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, 27 Mayıs Çarşamba ve 28 Mayıs Perşembe günlerinde kıyı kesimleri dışında il genelinde sağanak yağış görüleceğini belirtirken, özellikle doğu ilçelerinde yerel kuvvetli yağışların etkili olabileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu geçişinde bayram göçü devam ediyorBolu geçişinde bayram göçü devam ediyor
Merdivenlerden uçan motosiklet sürücüsü yaralandıMerdivenlerden uçan motosiklet sürücüsü yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

Adana'da 4,9 büyüklüğünde korkutan deprem!

Adana'da 4,9 büyüklüğünde korkutan deprem!

Mallorca küme düştü! Vedat Muriqi adım adım Türkiye'ye geliyor

Mallorca küme düştü! Vedat Muriqi adım adım Türkiye'ye geliyor

Olay itiraf: "Sercan ile ilişkisi var diye..."

Olay itiraf: "Sercan ile ilişkisi var diye..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.