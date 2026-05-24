Meteoroloji’den Aydın için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Aydın’da bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının gün içerisinde 28 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, rüzgarın ise zaman zaman saatte 30 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Rapora göre 25 Mayıs Pazartesi günü merkez çevreleri ve doğu ilçelerinde, 26 Mayıs Salı günü ise merkez çevreleri ile güney kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, 27 Mayıs Çarşamba ve 28 Mayıs Perşembe günlerinde kıyı kesimleri dışında il genelinde sağanak yağış görüleceğini belirtirken, özellikle doğu ilçelerinde yerel kuvvetli yağışların etkili olabileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

