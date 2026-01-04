HABER

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: İstanbul ve İzmir dahil 14 ilde etkili olacak

Son günlerde ciddi şekilde düşen hava sıcaklıkları nedeniyle İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda etkisini göstermeye devam edecek. Bu bölgelerin yüksek yerleri için çığ uyarısı verildi. Öte yanan Marmara ve Ege için fırtına uyarısı verildi. İstanbul ve İzmir'in de içinde bulunduğu birçok il fırtınadan etkilenecek. Yetkililer vatandaşları dikkatli olması yönünde uyardı. İşte tüm detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyı kesimleri, Antalya, Samsun ve Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Sinop ve Samsun'un iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU İÇİN ÇIĞ UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA VE EGE'YE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; bugün gece saatlerine kadar Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'in güneybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat), Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL DAHİL 14 KENTE SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından; Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova için sarı kodlu uyarı verildi.

