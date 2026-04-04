Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Tüm yurdu etkisi altına alacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin dışında kalan yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 15

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. 16

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Trabzon:Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 8

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

HAFTA SONU YAĞIŞLI GEÇECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, hafta sonu yurdun tamamında yağış beklendiğini bildirdi.

Yarın, Kıyı Ege ve Trakya'nın batısındaki yağışların kuvvetli olacağını söyleyen Çelik, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri hariç tüm yurtta yağış beklendiğini ifade etti.

Pazar günü sadece Trakya'da yağış beklenmediğini aktaran Çelik, yurdun büyük bir bölümünde yağışların sağanak şeklinde devam edeceğini söyledi.

Çelik, rakımı yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceğini ifade etti.

Gelecek hafta kuzey ve iç kesimlerde yağışların azalacağını belirten Çelik, yurdun güney kesimlerinde ise yağışların devam edeceğini bildirdi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da aralıklarla yağışın devam edeceğini söyleyen Çelik, sıcaklıkların 16 ila 17 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

Çelik, İstanbul'da yarın aralıklarla sağanak beklendiğini, pazar günü ise parçalı bulutlu havanın olacağını, sıcaklıkların ise 16 derece civarında seyredeceğini bildirdi.

İzmir'de ise hafta sonu boyunca sağanağın etkili olacağını belirten Çelik, sıcaklıkların da 17 ila 18 derece civarında olacağını ifade etti.

13 İLDE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından sarı kodlu yağış ve fırtına uyarısında bulunulan iller, Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak ve Kilis olarak açıklandı.