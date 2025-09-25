Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı: İstanbul ve 10 il için uyarı geldi! Bu saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Trabzon, Rize, Samsun, Kastamonu ve Artvin için sağanak yağış uyarısı yaptı. Yurdun kuzey kesimlerinde bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, akşam saatlerinde İstanbul’da yağışın etkisini artırması bekleniyor. Pus ve sis uyarısı da yapılan bölgelerde vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

İSTANBUL İÇİN AKŞAM SAATLERİNE UYARI

İstanbul’un kuzey bölgelerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışların, akşam saatlerinde yeniden etkisini artırması bekleniyor. Vatandaşların ani yağışlara karşı hazırlıklı olması öneriliyor.

HAVA SICAKLIKLARI VE RÜZGAR

HAVA sıcaklığı: Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgelere Göre Hava Durumu:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, İstanbul, Kırklareli’nin kuzey kesimleri, Kocaeli ve Sakarya’da yerel sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin doğusunda sabah saatlerinde pus ve sis etkili olacak.

Bursa: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Çanakkale: 27°C, parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 26°C, yerel sağanak yağışlı

Kırklareli: 27°C, kuzey kıyıları sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Afyonkarahisar: 28°C

Denizli: 33°C

İzmir: 30°C

Manisa: 31°C

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçecek.

Adana: 35°C

Antalya: 32°C

Burdur: 31°C

Hatay: 31°C

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Ankara: 28°C

Çankırı: 30°C

Eskişehir: 26°C

Konya: 28°C

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Düzce ve akşam saatlerinden sonra Sinop ile Kastamonu’nun kıyı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis etkili olacak.

Bolu: 25°C

Düzce: 27°C, sağanak yağışlı

Sinop: 27°C, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Zonguldak: 24°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları, gece saatlerinden sonra Samsun’un kıyı kesimlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor.

Artvin: 23°C, kıyılar sağanak yağışlı

Rize: 23°C, sağanak yağışlı

Samsun: 24°C, gece saatlerinden sonra kıyılar sağanak yağışlı

Trabzon: 22°C, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçecek.

Erzurum: 24°C

Kars: 22°C

Malatya: 29°C

Van: 23°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Diyarbakır: 33°C

Gaziantep: 34°C

Mardin: 30°C

Siirt: 32°C

Vatandaşların yağışlı bölgelerde su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması gerekiyor.