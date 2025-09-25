Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı: İstanbul ve 10 il için uyarı geldi! Bu saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Trabzon, Rize, Samsun, Kastamonu ve Artvin için sağanak yağış uyarısı yaptı. Yurdun kuzey kesimlerinde bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, akşam saatlerinde İstanbul’da yağışın etkisini artırması bekleniyor. Pus ve sis uyarısı da yapılan bölgelerde vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
İstanbul’un kuzey bölgelerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışların, akşam saatlerinde yeniden etkisini artırması bekleniyor. Vatandaşların ani yağışlara karşı hazırlıklı olması öneriliyor.
HAVA sıcaklığı: Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölgelere Göre Hava Durumu:
Parçalı ve az bulutlu, İstanbul, Kırklareli’nin kuzey kesimleri, Kocaeli ve Sakarya’da yerel sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin doğusunda sabah saatlerinde pus ve sis etkili olacak.
Bursa: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 27°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 26°C, yerel sağanak yağışlı
Kırklareli: 27°C, kuzey kıyıları sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Afyonkarahisar: 28°C
Denizli: 33°C
İzmir: 30°C
Manisa: 31°C
Az bulutlu ve açık geçecek.
Adana: 35°C
Antalya: 32°C
Burdur: 31°C
Hatay: 31°C
Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Ankara: 28°C
Çankırı: 30°C
Eskişehir: 26°C
Konya: 28°C
Parçalı ve az bulutlu, Düzce ve akşam saatlerinden sonra Sinop ile Kastamonu’nun kıyı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis etkili olacak.
Bolu: 25°C
Düzce: 27°C, sağanak yağışlı
Sinop: 27°C, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Zonguldak: 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları, gece saatlerinden sonra Samsun’un kıyı kesimlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor.
Artvin: 23°C, kıyılar sağanak yağışlı
Rize: 23°C, sağanak yağışlı
Samsun: 24°C, gece saatlerinden sonra kıyılar sağanak yağışlı
Trabzon: 22°C, sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık geçecek.
Erzurum: 24°C
Kars: 22°C
Malatya: 29°C
Van: 23°C
Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Diyarbakır: 33°C
Gaziantep: 34°C
Mardin: 30°C
Siirt: 32°C
Vatandaşların yağışlı bölgelerde su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması gerekiyor.
