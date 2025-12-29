HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı: 16 ilde 'sarı' alarm! Buzlanma, don ve tipiye dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahminleri tahminlerini yayımladı. Ülke genelinde hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Türkiye, kar yağışlarının etkisi altına girmeye başladı. bazı iller beyaz örtüyle kaplandı. Karadeniz, İç Anadolu'nun orta ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yoğun kar yağışları etkili olması bekleniyor. Kar yağışı beklenen 16 için MGM'den 'sarı' kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı: 16 ilde 'sarı' alarm! Buzlanma, don ve tipiye dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz kıyıları ile İskenderun Körfezi çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji den yoğun kar uyarısı: 16 ilde sarı alarm! Buzlanma, don ve tipiye dikkat! 1

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji den yoğun kar uyarısı: 16 ilde sarı alarm! Buzlanma, don ve tipiye dikkat! 2

Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde başlayarak zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, 29.12.2025 Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji den yoğun kar uyarısı: 16 ilde sarı alarm! Buzlanma, don ve tipiye dikkat! 3

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Pazartesi) sabah ilk saatlerden itibaren bölgenin batısından başlayacak olan kar yağışlarının, zamanla etkisini artırarak Şanlıurfa, Diyarbakır'ın güney ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta kuvvette (5-15 cm), Mardin, Şırnak ve Hakkari illerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (15-25 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile yerde kar örtüsü olan yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji den yoğun kar uyarısı: 16 ilde sarı alarm! Buzlanma, don ve tipiye dikkat! 4

MGM, 16 kent için 'sarı' kodlu kar uyarısında bulundu. Kar uyarısı yapılan 16 il şu şekilde:

Bitlis

Bolu

Diyarbakır

Hakkari

Kastamonu

Mardin

Siirt

Sinop

Şanlıurfa

Van

Zonguldak

Batman

Şırnak

Bartın

Karabük

Düzce

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DAEŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Yaralılar varDAEŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Yaralılar var
Kosova'daki erken genel seçimde zaferini ilan ettiKosova'daki erken genel seçimde zaferini ilan etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar yağışı Bolu Zonguldak Şırnak Bartın Düzce kar buz soğuk tipi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.