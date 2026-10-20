Meteoroloji il il açıkladı! 7 şehirde sağanak alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelini kapsayan son hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, kuzey kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olurken Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

7 İL VE ÇEVRESİNDE SAĞANAK BEKLENİYOR

MGM'nin son değerlendirmelerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yurdun diğer bölgelerinde az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor. Trakya ile iç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebileceği belirtiliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın farklı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı değerlendirmede, hafta boyunca yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

İstanbul'da etkili olan yağışların sona erdiğini belirten Macit, kentte cuma gününe kadar yağış beklenmediğini söyledi. İstanbul'da havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklıkların ise 20 ila 22 derece arasında olması öngörülüyor.

Ankara'da da hafta boyunca yağış beklenmediğini aktaran Macit, başkentte az bulutlu havanın etkili olacağını ve sıcaklıkların 18 ila 19 derece civarında seyredeceğini ifade etti.

İzmir'de ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Kentte sıcaklıkların 24 ila 27 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.