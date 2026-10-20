HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Meteoroloji il il açıkladı! 7 şehirde sağanak alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun bazı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Trakya ile iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus beklenirken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta boyunca yağış öngörülmüyor.  İşte 20 Ekim hava durumu tahminleri...

Meteoroloji il il açıkladı! 7 şehirde sağanak alarmı
Nilgün Arabacı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelini kapsayan son hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, kuzey kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olurken Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

7 İL VE ÇEVRESİNDE SAĞANAK BEKLENİYOR

MGM'nin son değerlendirmelerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji il il açıkladı! 7 şehirde sağanak alarmı 1

Yurdun diğer bölgelerinde az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor. Trakya ile iç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebileceği belirtiliyor.

Meteoroloji il il açıkladı! 7 şehirde sağanak alarmı 2

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji il il açıkladı! 7 şehirde sağanak alarmı 3

Rüzgarın farklı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı değerlendirmede, hafta boyunca yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Meteoroloji il il açıkladı! 7 şehirde sağanak alarmı 4

İstanbul'da etkili olan yağışların sona erdiğini belirten Macit, kentte cuma gününe kadar yağış beklenmediğini söyledi. İstanbul'da havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklıkların ise 20 ila 22 derece arasında olması öngörülüyor.

Meteoroloji il il açıkladı! 7 şehirde sağanak alarmı 5

Ankara'da da hafta boyunca yağış beklenmediğini aktaran Macit, başkentte az bulutlu havanın etkili olacağını ve sıcaklıkların 18 ila 19 derece civarında seyredeceğini ifade etti.

İzmir'de ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Kentte sıcaklıkların 24 ila 27 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vize şirketlerine 'bot' operasyonu! 60 gözaltı kararıVize şirketlerine 'bot' operasyonu! 60 gözaltı kararı
Tanju Özcan: "Evde kedi gibi oturacağım"Tanju Özcan: "Evde kedi gibi oturacağım"
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji sağanak sis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çukurova Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Çukurova Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

Dünya Arda'yı konuşuyor! Barça taraftarları çıldırmış durumda: Sahada bile olmamalıydı ama gol attı

Dünya Arda'yı konuşuyor! Barça taraftarları çıldırmış durumda: Sahada bile olmamalıydı ama gol attı

Paris'te nikah İstanbul'da düğün! Ünlü isimler akın etti

Paris'te nikah İstanbul'da düğün! Ünlü isimler akın etti

Dünya bir bir adım attı: Türkiye'de mesai süresi değişecek mi?

Dünya bir bir adım attı: Türkiye'de mesai süresi değişecek mi?

Benzine dev indirim geliyor! Rakam ve gün belli oldu

Benzine dev indirim geliyor! Rakam ve gün belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.