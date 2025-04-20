Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! O günden itibaren dikkat, bu kez çok kuvvetli geliyor: 1 hafta sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Erzincan ve Van çevreleri ile Kütahya’nın, Eskişehir'in, Erzurum'un kuzey, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görülmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇARŞAMBA'DAN İTİBAREN KUVVETLİ YAĞIŞLAR GELİYOR!

21-27 Nisan 2025 tarihleri arasındaki hava tahminine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Haftanın ilk günlerinde (özellikle Pazartesi ve Salı), Karadeniz’in doğusu ile Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. İç ve batı kesimlerde ise genellikle az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava hakim. Sıcaklıklar batı bölgelerde 20°C’nin üzerinde seyrediyor.

Haftanın ortasından itibaren, yurdun büyük bir kısmında gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Çarşamba’dan itibaren Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Özellikle Perşembe ve Cuma günleri yağışlar geniş bir alana yayılıyor. Hafta sonunda da (Cumartesi ve Pazar) yağışlı hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor; sadece güneybatı kıyılar ve Trakya civarında açık ve parçalı bulutlu hava görülüyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Ankara'da çarşamba gününden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğine, perşembe, cuma ve cumartesi günleri yağış görüleceğine değinerek, "Başkentte en yüksek sıcaklık 20-22 derece civarında seyrediyor ancak salı günü lodosla 26 dereceye kadar çıkacak. Sıcaklıklar Ankara'da mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek." diye konuştu.

İstanbul'da ise perşembe gününden itibaren gök gürültülü sağanak görüleceğine dikkati çeken Çelik, şehirde en yüksek sıcaklıkların hafta boyunca 19 ile 21 derece arasında seyredeceğini dile getirdi.

Çelik, İzmir'de salı akşam saatlerinde yağış geçişi beklendiğini, perşembeden itibaren gök gürültülü sağanak görüleceğini ve sıcaklıkların 1 hafta boyunca 25 derece civarında olacağını kaydetti.