Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sıcaklıklar geldi derken yeni haftada hava tersine dönecek: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yurt genelinde sağanak yağışlar yeniden etkisini göstermeye başlamıştı. Dün İstanbul'da görülen kuvvetli sağanak sonrası yetkililer, özellikle İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 10 ile sarı kodlu alarm verdi. Uyarı yapılan iller sırasıyla Adana, Giresun, Mersin, Kayseri, K.Maraş, Ordu, Sivas, Tokat, Yozgat, Osmaniye oldu.

Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritasına göre de bazı bölgeler için sağanak uyarısı yapıldı.

Pazartesi günü Trakya'nın batısı, İç Anadolu ve Doğu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Salı günü ise Trakya'nın batısında gök gürültülü sağanak, Marmara'da rüzgar, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de ise sağanak etkili olacak.

'SICAKLIKLAR KUZEYABATI KESİMLERİNDEN BAŞLAYARAK AZALACAK'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü X hesabından yapılan paylaşımda, "Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde azalacağı, yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor."diyerek 11 Mayıs-17 Mayıs haftası için vatandaşlara uyarıda bulundu.