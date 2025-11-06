HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Meteoroloji uyardı: 30 şehirde sağanak yağış bekleniyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat!

En son gelen hava durumu verilerine göre; Trakya, Çanakkale, iç Ege ile Ege'nin güney kesimleri, Akdeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun güneybatı kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. İstanbul da dahil olmak üzere batı illerinde sağanak ve sis, Doğu'da ise gece yarısı sıfırın altında hava sıcaklıkları bekleniyor. İşte 30 ilde beklenen sağanak yağışın detayları…

Meteoroloji uyardı: 30 şehirde sağanak yağış bekleniyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Hava durumu ile ilgili son gelen tahminleri paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurdun batı kesiminde sağanak yağış bekleniyor.

Yurt genelinde hava genellikle parçalı çok bulutlu olacak; Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

İŞTE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

MGM'nin tahminlerine göre Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Çakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Kırıkkale, Ankara, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Konya, Muğla, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya çevrelerinde sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji uyardı: 30 şehirde sağanak yağış bekleniyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat! 1

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Kars, Ardahan ve Erzurum gibi kentlerde gece sıcaklıkları yer yer -2 ve -3'lere kadar düşecek.

Meteoroloji uyardı: 30 şehirde sağanak yağış bekleniyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat! 2

Bugün batı illerinde sağanak yağış ve sis bekleniyor.

Bazı merkezlerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

  • Kırklareli 13 derece.
  • İstanbul 19 derece.
  • Denizli 22 derece.
  • İzmir 23 derece.
  • Adana 32 derece.
  • Ankara 19 derece.
  • Samsun 18 derece.
  • Malatya 19 derece.
  • Diyarbakır 24 derece.
  • Gaziantep 25 derece.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika! Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan emniyete götürülüyor... Telefonlarına el konulduSon dakika! Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan emniyete götürülüyor... Telefonlarına el konuldu
2 kadına otomobil çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı2 kadına otomobil çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son görüntüsü tepki çekti

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son görüntüsü tepki çekti

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.