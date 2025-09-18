Meteoroloji uyardı: Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış alarmı! Sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre; İstanbul dahil Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki birçok ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması nedeniyle sel ve su baskını uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, iç kesimlerde 1-3 derece altında, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek. Rüzgar, Marmara, Ege, Karadeniz, ve Doğu Anadolu’da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Meteoroloji, vatandaşları sel, su baskını ve kuvvetli rüzgarlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Bölgesel Hava Durumu:
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sakarya’da yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden 40-60 km/sa hızla esecek.
Bursa: 15°C - 23°C, sağanak yağışlı
Çanakkale: 19°C - 27°C, parçalı bulutlu
İstanbul: 20°C - 24°C, sağanak yağışlı
Kırklareli: 15°C - 25°C, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, kuzeyde parçalı bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek.
Afyonkarahisar: 11°C - 23°C, az bulutlu
Denizli: 19°C - 30°C, açık
İzmir: 21°C - 28°C, açık
Muğla: 17°C - 30°C, açık
Az bulutlu, doğusu yer yer parçalı bulutlu.
Adana: 24°C - 31°C, az bulutlu
Antalya: 23°C - 35°C, açık
Burdur: 14°C - 28°C, açık
Hatay: 23°C - 30°C, az bulutlu
Az bulutlu, kuzeyde parçalı bulutlu. Rüzgar kuzeyde kuvvetli esecek.
Ankara: 14°C - 23°C, parçalı bulutlu
Eskişehir: 13°C - 20°C, parçalı bulutlu
Konya: 16°C - 25°C, açık
Nevşehir: 14°C - 23°C, az bulutlu
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek.
Bolu: 11°C - 17°C, kuvvetli sağanak yağışlı
Düzce: 16°C - 20°C, kuvvetli sağanak yağışlı
Sinop: 18°C - 25°C, sağanak yağışlı
Zonguldak: 16°C - 20°C, kuvvetli sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Orta Karadeniz’de kuzeyli, Doğu Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli esecek.
Artvin: 14°C - 25°C, öğleden sonra sağanak yağışlı
Rize: 18°C - 26°C, öğleden sonra sağanak yağışlı
Samsun: 18°C - 25°C, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Trabzon: 19°C - 25°C, öğleden sonra sağanak yağışlı
Az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esecek.
Erzurum: 8°C - 26°C, parçalı bulutlu
Kars: 4°C - 25°C, parçalı bulutlu
Malatya: 16°C - 33°C, az bulutlu
Van: 10°C - 27°C, az bulutlu
Az bulutlu ve açık.
Diyarbakır: 16°C - 35°C, açık
Gaziantep: 20 голод - 32°C, açık
Mardin: 24°C - 33°C, açık
Siirt: 21°C - 34°C, açık
