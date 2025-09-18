Meteoroloji uyardı: Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış alarmı! Sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre; İstanbul dahil Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki birçok ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması nedeniyle sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, iç kesimlerde 1-3 derece altında, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek. Rüzgar, Marmara, Ege, Karadeniz, ve Doğu Anadolu’da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Meteoroloji, vatandaşları sel, su baskını ve kuvvetli rüzgarlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Bölgesel Hava Durumu:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sakarya’da yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden 40-60 km/sa hızla esecek.

Bursa: 15°C - 23°C, sağanak yağışlı

Çanakkale: 19°C - 27°C, parçalı bulutlu

İstanbul: 20°C - 24°C, sağanak yağışlı

Kırklareli: 15°C - 25°C, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzeyde parçalı bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek.

Afyonkarahisar: 11°C - 23°C, az bulutlu

Denizli: 19°C - 30°C, açık

İzmir: 21°C - 28°C, açık

Muğla: 17°C - 30°C, açık

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusu yer yer parçalı bulutlu.

Adana: 24°C - 31°C, az bulutlu

Antalya: 23°C - 35°C, açık

Burdur: 14°C - 28°C, açık

Hatay: 23°C - 30°C, az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeyde parçalı bulutlu. Rüzgar kuzeyde kuvvetli esecek.

Ankara: 14°C - 23°C, parçalı bulutlu

Eskişehir: 13°C - 20°C, parçalı bulutlu

Konya: 16°C - 25°C, açık

Nevşehir: 14°C - 23°C, az bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek.

Bolu: 11°C - 17°C, kuvvetli sağanak yağışlı

Düzce: 16°C - 20°C, kuvvetli sağanak yağışlı

Sinop: 18°C - 25°C, sağanak yağışlı

Zonguldak: 16°C - 20°C, kuvvetli sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Orta Karadeniz’de kuzeyli, Doğu Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli esecek.

Artvin: 14°C - 25°C, öğleden sonra sağanak yağışlı

Rize: 18°C - 26°C, öğleden sonra sağanak yağışlı

Samsun: 18°C - 25°C, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Trabzon: 19°C - 25°C, öğleden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esecek.

Erzurum: 8°C - 26°C, parçalı bulutlu

Kars: 4°C - 25°C, parçalı bulutlu

Malatya: 16°C - 33°C, az bulutlu

Van: 10°C - 27°C, az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık.

Diyarbakır: 16°C - 35°C, açık

Gaziantep: 20 голод - 32°C, açık

Mardin: 24°C - 33°C, açık

Siirt: 21°C - 34°C, açık