Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul yağış ve fırtınaya teslim oldu... Çatılar uçtu, elektrik telleri koptu, uçaklar inemedi

İstanbul'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Meteoroloji'nin hava tahminlerinde yaptığı uyarıların ardından beklenen oldu, kent üzerinde siyah dumanlar ve fırtına kendisini gösterdi. Gece boyu devam eden sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok noktada çatılar uçtu, araçlar ve elektrik hatları zarar gördü. İstanbul Hava Sahası’nda trafik aksadı.

HAVADA TUR ATTILAR

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre havada tur atarak rüzgar şiddetinin azalmasını bekledi.

TELSİZ KONUŞMASINA YANSIDI

Öte yandan, o anlar telsiz konuşmalarınca kayıt altına alındı. Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan bir uçağın pilotu, rüzgarın hızında ani ve şiddetli olan ‘windshear’ (rüzgar kesici) ikazı aldığını söyledi.

PİSTİ PAS GEÇTİ

Bunun üzerine hava trafik kontrolörü ile irtibata geçerek pisti pas geçmek zorunda kaldı. Havada tur atan başka bir uçağın pilotu ise yakıt kritiğine girebileceğini söyledi.

ÇATILAR UÇTU, METRUK BİNA ÇKÖTÜ

İstanbul'da'da etkili olan fırtına ve sağanak, kent genelinde de hayatı olumsuz etkiledi. Avrupa yakasında dolu yağışı etkili olurken, Beyoğlu'nda ahşap metruk bina kısmen çöktü, Kağıthane'de çatılar araçların üzerine düştü, Sancaktepe'de ise çatıdan koparak tellere çarpan parçalar, sokağın elektriğinin kesilmesine neden oldu.

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DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Avrupa yakasında Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu ve çevre ilçelerinde, gece saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı, sokakları beyaza bürüdü.

BEYOĞLU'NDA AHŞAP BİNA KISMEN ÇÖKTÜ

Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Şeritçi Sokak'ta riskli olduğu gerekçesiyle daha önceden mühürlenen iki katlı ahşap bina, şiddetli rüzgara dayanamayarak kısmen çöktü. İkinci katı yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

KAĞITHANE'DE KOPAN ÇATI PARÇALARI, ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kağıthane Nurtepe Mahallesi Eğriçınar Sokak'ta, fırtına nedeniyle bir binanın çatısından kopan parçalar, park halindeki araçların üzerine düştü. İtfaiye ekipleri sokakta önlem alıp kopan parçaları kaldırırken, 3 araç hasar gördü.

SANCAKTEPE'DE ÇATI UÇTU, ELEKTRİKLER KESİLDİ

Sancaktepe Merve Mahallesi Dursun Sokak'ta, bir binanın çatısı fırtına nedeniyle yerinden koparak sokakta bulunan elektrik tellerine zarar verdi. Sokakta elektrik kesintisi yaşanırken, ekipler kopan çatıyı kaldırıp, telleri onarmak için çalışma başlattı

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır