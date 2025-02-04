HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Meteoroloji uyarmıştı! Tatil haberleri peş peşe geliyor... Nevşehir'de okullara kar engeli

Meteoroloji uyarmıştı! Tatil haberleri peş peşe geliyor... Nevşehir'de okullara kar engeli

04.02.2025 23:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelmişti. Kar tatili haberleri ardı ardına geliyor. Nevşehir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji uyarmıştı! Tatil haberleri peş peşe geliyor... Nevşehir'de okullara kar engeli

Nevşehir il genelinde kar yağışı nedeniyle (5 Şubat) taşımalı eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim-öğretime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Nevşehir kar valilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Maç TBMM gündemine taşındı! "Verilen kararlar artık tesadüf değildir"

Maç TBMM gündemine taşındı! "Verilen kararlar artık tesadüf değildir"

Kulis bilgisini paylaştı! Bir araya geldiler, konu ise...

Kulis bilgisini paylaştı! Bir araya geldiler, konu ise...

ABD Başkanı Trump'tan "İran'a maksimum baskı" kararnamesi! Dünyayı tedirgin etti

ABD Başkanı Trump'tan "İran'a maksimum baskı" kararnamesi! Dünyayı tedirgin etti

Cinsiyet geçişini tamamlamıştı! Yabancı modelle aşk mı yaşıyor? Paylaşımı gündem oldu!

Cinsiyet geçişini tamamlamıştı! Yabancı modelle aşk mı yaşıyor? Paylaşımı gündem oldu!

Dolandırmadığı kimse kalmadı eski futbolcu da ağına düştü!

Dolandırmadığı kimse kalmadı eski futbolcu da ağına düştü!

Ege'deki deprem fırtınasında etkilenecek yerleri açıkladı! 'Tsunamiye neden olur'

Ege'deki deprem fırtınasında etkilenecek yerleri açıkladı! 'Tsunamiye neden olur'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.