Meteoroloji’den Aydın için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji'den Aydın için fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 1 Şubat 2026 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Aydın il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Rüzgar hızının 50 ila 70 kilometre/saat arasında olması bekleniyor. Yetkililer, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri, yerel hortum oluşumu ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Uyarının 1 Şubat Pazar günü saat 12.00’den 23.55’e kadar geçerli olacağı ifade edilirken, özellikle Kuşadası, Didim, Söke, Efeler, Nazilli, Germencik, İncirliova, Bozdoğan, Köşk ve Karacasu başta olmak üzere il genelinde etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı çatı altlarında bulunulmaması, soba ve bacaların kontrol edilmesi, ulaşımda dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
En Çok Aranan Haberler

