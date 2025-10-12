HABER

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve kar uyarısı

Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, bölge için kuvvetli rüzgar ve yüksek kesimler için kar yağışı uyarısında bulundu.Hava tahmin raporlarına göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Uzmanlar kuvvetli rüzgâ

Hava tahmin raporlarına göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Uzmanlar kuvvetli rüzgâr uyarısında bulunarak, "Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dediler.

(İHA)

Erzurum
