HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Aydın’ın Kuşadası, Söke ve Didim ilçeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’ın batısı için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Aydın’ın Kuşadası, Söke ve Didim ilçeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’ın batısı için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteorolojiden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre 30 Aralık 2025 Salı akşam saatlerinden itibaren Aydın’ın batısı (Kuşadası, Söke, Didim) ile Muğla’nın güney ve batısında (Bodrum, Marmaris, Datça) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsung Galaxy S26 çekmeyen yerde konuşturacakSamsung Galaxy S26 çekmeyen yerde konuşturacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Yarın Türkiye yolcusuCumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Yarın Türkiye yolcusu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.