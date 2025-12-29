Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Aydın’ın Kuşadası, Söke ve Didim ilçeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’ın batısı için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteorolojiden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre 30 Aralık 2025 Salı akşam saatlerinden itibaren Aydın’ın batısı (Kuşadası, Söke, Didim) ile Muğla’nın güney ve batısında (Bodrum, Marmaris, Datça) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA