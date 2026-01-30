HABER

Metrekareye 60 kilogram yağış düşen Edirne’de, Tunca Nehri’nde su seviyesinde kritik artış

Edirne’de dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Debisi 8 metreküp/saniyeden 50 metreküp saniyeye çıkan Tunca Nehri’nin kent merkezindeki kısmında su kritik seviyelere ulaştı. Merkeze bağlı Avarız köyü, nehirdeki taşkın nedeniyle suyla doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin uyarısının ardından kentte, dün sabah başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, polis ekipleri önemli noktalarda önlem aldı. Gün boyu etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, Edirne Valiliği motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı. Meteoroloji tarafından yapılan ölçümlerde, Edirne’de metrekareye 60 kilogram yağış düştüğü belirlendi.

TUNCA NEHRİNDE KRİTİK ARTIŞ

Sağanak, bugün kentte etkisini kaybederken, tarımsal sulamada kullanılan Tunca Nehri’nde debi 8 metreküp/saniyeden 50 metreküp/saniyeye çıktı. Nehrin kent merkezinden geçen kısmında su kritik seviyelere ulaştı. Tunca Köprüsü ile Sarayiçi’ndeki Yalnızgöz Köprüsü’nün gözleri yarı oranda suyla kapandı. Nehrin Avarız köyünden geçen kısmındaysa su yatağından taşıp, köy yolunu kapladı. Yolu kullanan sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, buğday ekili bazı tarlaları da su bastı.

Kentte sağanak yağışın yarın da kuvvetli etkili olması, pazar günüyse yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji nehir
En Çok Aranan Haberler

