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Metrelerce savrulan sürücüler ağır yaralandı! Adana'da korkunç kaza

Adana'da motosiklete, caddede ilerleyen motosikletin çarptığı kazada 2 sürücü de ağır yaralandı.

Metrelerce savrulan sürücüler ağır yaralandı! Adana'da korkunç kaza

Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan sürücünün motosikletine caddede ilerleyen motosiklet çarptı. Sürücüler metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüleri ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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