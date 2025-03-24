Metro vagonundaki tartışma kamerada

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Metro ile seyahat eden iki grup, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Vagondaki tartışma, kısa sürede alevlenirken o anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
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