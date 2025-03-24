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Metro vagonundaki tartışma kamerada

24.03.2025 11:45
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Bursa'da metro ile seyahat eden iki grup bir anda tartışmaya başladı. O anlar kameraya yansıdı.

Metro vagonundaki tartışma kamerada

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Metro ile seyahat eden iki grup, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Vagondaki tartışma, kısa sürede alevlenirken o anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa tartışma
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