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Metrobüs İstanbul'dan sonra Sakarya'da: Şehir içi ulaşımda yeni dönem

İstanbul'un ardından Türkiye'de metrobüs hizmetini başlatan ikinci şehir olan Sakarya, şehir içi ulaşımda önemli bir adım attı. Yeni metrobüs hattı, şehir trafiğini rahatlatmayı ve toplu taşımayı teşvik etmeyi hedefliyor. Detaylar haberimizde...

Metrobüs İstanbul'dan sonra Sakarya'da: Şehir içi ulaşımda yeni dönem
Sedef Karatay

Şehir içi ulaşımı modernleştirmek ve trafik sorununa çözüm bulmak amacıyla hayata geçirilen metrobüs hattı, Sakaryalılar için yeni bir alternatif sunuyor.

Metrobüs İstanbul dan sonra Sakarya da: Şehir içi ulaşımda yeni dönem 1

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın öncülüğünde başlatılan proje, Valilik Kavşağı ile Gar Meydanı arasındaki 16,5 kilometrelik güzergahta ilk deneme seferini gerçekleştirdi.

Şehir Hastanesi ile Adapazarı Gar Meydanı arasındaki toplam 19,5 kilometrelik hatta 13 istasyon bulunuyor ve Yenikent Bölgesi'nden şehir merkezine kadar olan durakların montajı tamamlandı.

Metrobüs İstanbul dan sonra Sakarya da: Şehir içi ulaşımda yeni dönem 2

Başkan Alemdar, hattın 15 Temmuz'dan itibaren okullar açılana kadar ücretsiz olacağını duyurarak, vatandaşları bu yeni ulaşım aracını denemeye davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs Sakarya
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