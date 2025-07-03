Metrobüs İstanbul'dan sonra Sakarya'da: Şehir içi ulaşımda yeni dönem

Şehir içi ulaşımı modernleştirmek ve trafik sorununa çözüm bulmak amacıyla hayata geçirilen metrobüs hattı, Sakaryalılar için yeni bir alternatif sunuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın öncülüğünde başlatılan proje, Valilik Kavşağı ile Gar Meydanı arasındaki 16,5 kilometrelik güzergahta ilk deneme seferini gerçekleştirdi.

Şehir Hastanesi ile Adapazarı Gar Meydanı arasındaki toplam 19,5 kilometrelik hatta 13 istasyon bulunuyor ve Yenikent Bölgesi'nden şehir merkezine kadar olan durakların montajı tamamlandı.

Başkan Alemdar, hattın 15 Temmuz'dan itibaren okullar açılana kadar ücretsiz olacağını duyurarak, vatandaşları bu yeni ulaşım aracını denemeye davet etti.