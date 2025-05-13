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Metrobüs kazasında yaralan 56 kişi tahliye edildi

Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında yaralanan 57 kişiden tedavileri tamamlanan 56'sı taburcu edildi.

Metrobüs kazasında yaralan 56 kişi tahliye edildi

Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda, metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu yaralananlardan 2 kişinin daha taburcu edilmesine karar verildi. Böylece kaza sonrası taburcu edilenlerin sayısı 56'ya ulaştı. Yaralanan 1 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda, 10 Mayıs'ta metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu Ebru Heper hayatını kaybetmiş, 57 kişi yaralanmıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan metrobüs sürücüsü Şaban Ş, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs durak
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