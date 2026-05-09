Metrobüste yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi

Avcılar’dan Ankara istikametine giden metrobüste yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, seferlerde aksama yaşanıyor.

Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen bir metrobüsün motor kısmında, Şükrübey Durağı yakınlarındayken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Durumu fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşanırken, duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu. Metrobüsün kaldırılmasının ardından hatta seferler normale döndü.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

