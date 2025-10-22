HABER

Metroda oyuncak tüfekle korkutup sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

Kadıköy metrosunda elinde oyuncak tüfekle dolaştığı anları sosyal medyada paylaşan A.B.Ö. isimli genç, polis ekiplerince gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın metro içerisinde tüfek ile dolaştığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

OYUNCAK TÜFEĞİ METRODAKİLERE DOĞRULTUP KORKUTTU

Yapılan incelemelerde; şüpheli şahsın metro içerisinde elindeki oyuncak tüfeği vatandaşlara doğrultarak video çektiği belirlendi.

17 YAŞINDAKİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Kimlik bilgileri tespit edilen A.B.Ö.(17) isimli yaşı küçük şahıs, Ümraniye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

22 Ekim 2025
Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
