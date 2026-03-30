Metropoll anketi açıklandı: CHP ile AK Parti başa baş, liderlerde dikkat çeken yükseliş

Türkiye siyasetinde dengelerin hassas seyrettiği bir dönemde yayımlanan son anket, hem partiler arasındaki yakın yarışı hem de liderlerin artan beğeni oranlarını gözler önüne serdi.

İKİ PARTİ BAŞA BAŞ GİDİYOR

Gazeteci Aytunç Erkin'in Nefes'teki köşesinde yer verdiği, Metropoll Araştırma tarafından 11–16 Mart 2026 tarihleri arasında 1186 kişiyle yapılan ankete göre, siyasi partiler arasındaki yarışta tablo büyük ölçüde başa baş görünüyor.

Kararsızlar dağıtıldığında, Cumhuriyet Halk Partisi yaklaşık yüzde 33 ile ilk sırada yer alırken, Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 32 ile hemen arkasından geliyor. Seçmenin yaklaşık dörtte birini ise kararsız, protesto oylar ve cevapsızlar oluşturuyor.

DEM VE MHP DE YAKIN

Diğer partilere bakıldığında, DEM Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi yaklaşık yüzde 8 seviyesinde ölçülüyor. İYİ Parti yüzde 5 civarında kalırken; Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Anahtar Parti ve Saadet Partisi ise yaklaşık yüzde 3 bandında görünüyor.

MANSUR YAVAŞ FARKLA ÖNDE

Lider beğeni oranlarında ise genel bir yükseliş dikkat çekiyor. Mansur Yavaş yüzde 54 ile ilk sırada yer alırken, beğenisini geçen aya göre 6 puan artırdı. Onu takip eden Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 46’ya ulaşarak 8 puanlık artış kaydetti.

Hakan Fidan yüzde 45 beğeni oranına sahip olurken, Ekrem İmamoğlu yüzde 44 ile geçen aya göre 5 puan yükseldi.

Özgür Özel yüzde 38’e çıkarak 5 puanlık artış gösterirken, Devlet Bahçeli yüzde 35’e ulaşarak 9 puanlık yükseliş kaydetti. Dervişoğlu’nun beğeni oranı ise yüzde 25 seviyesinde ölçüldü.