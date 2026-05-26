Mevduat faizleri nedir?

Mevduat faizleri, bireylerin bankaya yatırdıkları tasarruflar karşılığında elde ettikleri getiriyi ifade eder. Bu oranlar; bankanın politikasına, seçilen vade süresine ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişir.

Tasarruf sahipleri için en temel sorulardan biri, hangi bankanın hangi vade için ne kadar faiz sunduğudur. Bu soruyu yanıtlamak için oranları takip etmek ve hesaplama yapmak gerekir.

Mevduat faizleri hem kısa hem de uzun vadeli tasarruf planlamasında belirleyici bir rol oynar. Oranların yüksek seyrettiği dönemlerde yapılan uzun vadeli hesap açılışları, düşük faiz dönemlerine kıyasla belirgin biçimde daha yüksek getiri sunar.

Mevduat faizleri neye göre değişir?

Mevduat faizi oranlarını şekillendiren birkaç temel etken vardır. Bunların başında merkez bankasının politika faiz kararları gelir; bu kararlar bankaların mevduat faizi belirlemesini doğrudan etkiler. Bunun yanı sıra enflasyon beklentileri, bankaların likidite ihtiyacı ve rekabet ortamı da oranlar üzerinde belirleyici bir rol oynar.

Aynı vade ve tutar için farklı bankaların sunduğu oranlar birbirinden önemli ölçüde ayrışabilir. Bu nedenle yalnızca tek bir bankanın oranlarına bakmak yerine seçenekleri karşılaştırarak karar vermek daha avantajlı bir tercih yapmanızı sağlar. Akbank'ın sunduğu mevduat faizleri ve vade seçeneklerini inceleyerek güncel koşulları doğrudan görebilirsiniz.

Vadeye göre faiz yapısı

Kısa vadeli hesaplarda likidite avantajı ön plana çıkar; paraya daha hızlı erişim mümkündür. Ancak uzun vadeli hesaplar, genellikle daha istikrarlı bir faiz yapısı sunar. Özellikle piyasa koşullarının getiriyi belirsizleştirdiği dönemlerde sabit faizli uzun vadeli hesaplar, vade başında belirlenen oranı korur ve getiriyi öngörülebilir kılar.

Günlük faiz hesaplama yöntemi ile vade sonu tek seferlik ödeme yöntemi arasındaki fark da dikkat gerektiren bir noktadır. Bileşik faiz etkisinden yararlanmak isteyenler için günlük faiz işleyen hesaplar daha avantajlı olabilir.

Net getiri nasıl bulunur ve en iyi oran nasıl seçilir?

Mevduat faizleri geliri stopaj vergisine tabidir; bu kesinti otomatik uygulandığından hesaba yansıyan tutar her zaman brüt gelirin altında kalır. Gerçek kazancı görmek için hesaplama araçlarını kullanmak ve net getiriyi baz alarak karar vermek önemlidir.

Akbank hesaplama aracı, farklı vade ve tutar kombinasyonları için brüt ve net getiriyi ayrı ayrı göstererek en uygun seçeneği belirlemenizi kolaylaştırır. Hesaplama sonrasında internet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden hesap açma işlemi hızla tamamlanabilir.

