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Mevlüt Çavuşoğlu'nun babasından üzücü haber! 93 yaşındaki Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Çavuşoğlu'nun babasının vefatı ailede büyük üzüntü yarattı.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun babasından üzücü haber! 93 yaşındaki Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

EkolTV'nin haberine göre, Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

93 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babaları Osman Çavuşoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Çavuşoğlu'nun vefat haberi yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

(EKOLTV)

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu baba
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