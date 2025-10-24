HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mevzuat nedir, hangi alanları kapsar?

Özel ya da tüzel kurumlarda, devlete ait kuruluşlarda veya kamu alanlarında uyulması gereken bazı kurallar bulunur. Bu kuralların bazıları yazılı değilken bazıları çeşitli resmi geçerliliği olan belgeler ile yazılı olarak sunulur.

Mevzuat nedir, hangi alanları kapsar?
Ferhan Petek

Toplum içindeki düzeni sağlamak, toplumu oluşturan bireylerin refah ve güven içinde bir arada yaşaması gibi hedefler doğrultusunda çeşitli kanunlar ve kurallar geliştirilmiştir. Bir işletmede ya da resmi bir kurumda geçerli olan hukuki kurallar da bulunmaktadır. Bu kurallar yazılı olarak sunulur ve yazılı kurallara uyulmaması halinde çeşitli yaptırımlar gerçekleştirilir.

Mevzuat nedir?

Bir işletmede, bir kurumda geçerli olan tüm hukuk kurallarını kapsayan kurallar bütününe mevzuat adı verilir. Mevzuatın gerektirdiklerine göre davranmak ve mevzuatta yeri olmayan durumlardan kaçınmak gerekir. Özellikle devlete ait olan kurumlarda daha sıkı olarak uygulanan bu kuralların tamamı belli bir mevzuata bağlıdır.

En kısa ve net mevzuat tanımı yürürlükte olan hukuki kuralların tamamı mevzuat olarak kabul edilir. Türkiye’de mevzuat sistemi yukarıdan aşağı doğru sayıldığında şu liste ortaya çıkar:

  • Anayasa
  • Kanun
  • Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
  • Yönetmelik

Genel bir kural olarak Anayasa’ya kanunlar, kanunlara da yönetmelikler aykırı olamaz. Mevzuat kapsamında ifade edilen tüm kurallara uyulmak zorundadır. 2017’de yapılan anayasa değişikliğinin ardından Türk hukuk sisteminde yer alan kanun gücünde olan Kanun Hükmünde Kararname ve tüzük çıkartılmasına son verilmiştir. Bunların yerini Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi almıştır.

Mevzuat hangi alanları kapsar?

Mevzuatın temel unsurları bulunur. Farklı türdeki düzenleyici belgelerden meydana gelen mevzuat şu unsurlardan oluşur ve bir ülkenin hukuk sisteminin işleyişine şekil ve yön verir:

  • Kanun – Yasa: Yasalar devletin en yüksek mertebedeki düzenleyici belgeleridir. Meclis yasaları kabul eder ve Cumhurbaşkanı onayına sunulur. Toplum direkt olarak bu yasalar ile hazırlanmış kurallardan etkilenir.
  • Yönetmelikler: Bir kanunun daha detaylı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için yönetmelik hazırlanır. Bakanlıklar ile diğer idari organlar yönetmelikleri hazırlar ve genel olarak yönetmelikler idari süreçlerde belli bir düzen meydana getirme amacı ile kullanılır.
  • Tüzük: Yönetmeliklerden daha süt seviyede tüzük yer alır. Tüzükler, Bakanlar Kurulu'nun yetkisindedir ve kabulü bakanlar kurulu yapar. Daha fazla detay içeren tüzükler ayrıca yönetmeliklerden daha geniş bir etki alanına sahip olur.
  • Genelgeler ve tebliğler: Hükumet organları ile bakanlıklar tarafından çıkartılırlar. İlgili birimleri bilgilendiren yazılı talimatlar olarak tanımlanırlar.
  • Mahkeme kararları: Mevzuatın yorumlanması için mahkeme kararları önemlidir. Hukuk sistemindeki bir olayla ilgili olarak çıkan davalarda verilen kararlar sistemin uygulamaları için rehber olarak kabul edilir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kışı rahat geçirmek isteyen erkekler buraya!Kışı rahat geçirmek isteyen erkekler buraya!
Şehit babasına hakaret eden halk otobüsü şoförü gözaltına alındıŞehit babasına hakaret eden halk otobüsü şoförü gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
kanun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.