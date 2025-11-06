HABER

Mezarlıkta sır ölüm! Ünlü iş insanı asılı halde bulundu

İş insanı R.O.'dan haber alamayan yakınları kendi imkanları ile arama çalışması başlattı. R.O., babasının mezarının bulunduğu mezarlık alanında asılı halde bulundu. Durum hemen ekiplere bildirilirken, R.O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın nedeni henüz bilinmezken ekipler inceleme başlattı. Öte yandan Karamürsel, Altınova ve Kocaeli'de denizcilik sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren R.O.'nun vefatı denizcilik camiasında şok etkisi yarattı.

Alınan bilgilere göre, Altınova ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan R.O'ya ulaşamayan ailesi ve yakınları, endişe üzerine kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı.

MEZARLIKTA ASILI HALDE BULUNDU

Yakınlarının yaptığı araştırma sonucunda dün gece saat 20.35 sıralarında, R.O'nun babasının mezarının bulunduğu mezarlık alanında asılı halde olduğu fark edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Savcının incelemesinin ardından R.O'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

CAMİADA ŞOK ETKİSİ YARATTI

Karamürsel, Altınova ve Kocaeli'de denizcilik sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren, çevresinde saygı ve sevgiyle tanınan R.O'nun vefat haberi, denizcilik camiasında büyük bir şok etkisi oluşturdu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

