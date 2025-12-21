HABER

Galaxy Z Fold 8'de sürpriz: Samsung, ana kamerayı değil "yanındakileri" değiştirecek!

Galaxy Z Fold 8'in, Samsung'un bir sonraki yatay katlanabilir telefonu olması bekleniyor. Yeni bir rapor ise Samsung'un Galaxy Z Fold 8'in ana kamerası yerine daha çok ikincil kameralarını yükseltmeye odaklanacağını iddia ediyor.

Galaxy Z Fold 8'de sürpriz: Samsung, ana kamerayı değil "yanındakileri" değiştirecek!
Enes Çırtlık

Samsung tarafından yazın piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Z Fold 8, iddiaya göre beklenenden daha fazla kamera değişikliği getirebilir.

YENİ ULTRA GENİŞ VE TELEFOTO KAMERA

GalaxyClub'a göre Samsung, Galaxy Z Fold 7 ile tanıtılan 200MP ana kamerayı korumayı planlıyor. Hem kapak ekranındaki hem de iç ekrandaki 10MP selfie kameralarının da değişmeden kalacağı söyleniyor; ekran altı kameranın geri döneceğine dair ise herhangi bir ifade yok.

İddiaya göre işlerin ilginçleştiği nokta arka kamera kurulumu.

Galaxy Z Fold 8 de sürpriz: Samsung, ana kamerayı değil "yanındakileri" değiştirecek! 1

Bu noktada telefoto lensin 3x optik yakınlaştırma sunmaya devam edeceği, ancak sensörün 10 MP'den 12 MP'ye yükseltilebileceği öne sürülüyor. Rapor, bunun Samsung'un Galaxy S26 Ultra'da kullanmayı planladığı sensörle aynı olabileceğini iddia ediyor. Bu yükseltmenin, özellikle düşük ışık koşullarında yakınlaştırılmış çekimlerde netliği artırması bekleniyor.

İddiaya göre ultra geniş açılı kamera daha da büyük bir yükseltme görebilir. Burada Samsung'un Fold 7'deki 12MP ultra geniş açıdan, S25 Ultra'daki 50MP sensöre geçeceği söyleniyor.

Her sızıntıda olduğu gibi bu detayların tamamının henüz iddia aşamasında olduğunu unutmamak gerek.

